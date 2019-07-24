Влада КНДР допустила російських дипломатів до затриманих російських моряків

Представники посольства Росії зустрілися з членами екіпажу російського судна «Сянхайлінь-8», затриманого в Північній Кореї в ніч на 17 липня, повідомило 24 липня російське інформагентство «Інтерфакс».

Посольство вживає необхідних заходів для врегулювання ситуації, проте не робить ніяких прогнозів, повідомив представник МЗС Росії у Владивостоці.

Північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно в ніч на 17 липня, коли воно перебувало приблизно в 55 морських милях від КНДР. Судно «Сянхайлінь-8» прямувало з південнокорейського порту в район промислу краба в Японському морі. На борту перебували 15 росіян і два фахівці з Південної Кореї. Прикордонники КНДР відключили на російському судні всі засоби зв'язку і конвоювали його в порт Вонсан.

Затриманих моряків, за їхніми словами, не випускають із кают, допитують і обшукують. Залишити борт дозволили лише його капітану, помічнику і двом фахівцям з Південної Кореї, що встановлювали на судні обладнання. Їх поселили в готель, де також тримають під вартою.

У травні 2016 року корабель прикордонної охорони Північної Кореї затримав у Японському морі російську яхту «Елфін» з п'ятьма членами екіпажу на борту. Вони поверталися зі спортивної регати в південнокорейському місті Пусан. У момент захоплення судно знаходилося за 85 миль (157 кілометрів) від берега КНДР. Яхта була звільнена після ноти МЗС Росії.