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25 Липень 2019, Київ 10:12
Новини | Міжнародні

КНДР випробувала дві ракети в Японському морі

Лідер КНДР Кім Чен Ин (другий праворуч) спілкується з військовими, 2017 рік

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Військові Північної Кореї випустила дві ракети в море вранці 25 липня, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Обидві ракети були випущені з північнокорейського прибережного міста Вонсан і пролетіли 430 кілометрів, досягнувши висоти 50 кілометрів до занурення у воду.

З боку Пхеньяна це був перший запуск ракет за понад два місяці від часу, коли лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори про ядерне роззброєння.

Міністр оборони Японії Такеші Івая заявив, що Токіо не зафіксував жодного повітряного об’єкта, який дістався б японської території чи 200-мильної виняткової економічної зони країни. Однак міністр наголосив, що якщо запущені об’єкти були балістичними ракетами, то «вони порушують санкції ООН».

На початку липня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що може скасувати мораторій на ядерні випробування і випробування ракет далекого радіусу дії.

Трамп вважає призупинення КНДР ракетних пусків на 20 місяців значним зовнішньополітичним досягненням своєї адміністрації.

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