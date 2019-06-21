Пхеньян назвав «непереможними» відносини з Пекіном після візиту лідера Китаю

За підсумками дводенного візиту до Пхеньяна лідера Китаю Сі Цзіньпіна північнокорейські державні ЗМІ назвали відносини країни з КНР «непереможними».

Офіційне інформагентство KCNA повідомило 21 червня, що візит Сі Цзіньпіна став «важливою можливістю» для двох країн, щоб продемонструвати світові «непереможну» і «незмінну дружбу».

Агенція повідомила, що північнокорейці вийшли на вулиці Пхеньяна, щоб показати «дружню прихильність» до громадян Китаю, які «поділяють радості і печалі» з КНДР і спільне прагнення до соціалізму.

Поїздка Сі Цзіньпіна до КНДР стала першим за 14 років візитом китайського лідера до Пхеньяна.

Китай є одним з небагатьох союзників Північної Кореї, і як вважається, має вплив на її лідера Кім Чен Ина, хоча Пекін часто критикував КНДР за випробування ядерної зброї і підтримував санкції ООН проти Пхеньяна.

Санкційну кампанію проти Північної Кореї очолили Сполучені Штати, щоб змусити її відмовитися від програми створення ядерної зброї. На самітах Трампа й Кіма був досягнутий лише незначний прогрес в напрямку денуклеаризації.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має зустрітися з Дональдом Трампом на саміті G20 в Японії, який розпочнеться 28 червня.