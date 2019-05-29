ООН: жителі КНДР платять хабарі, щоб вижити

Жителі Північної Кореї змушені вдаватися до хабарів, щоб забезпечити собі виживання і отримати предмети першої необхідності, що безмірно розширило корупцію в державному апараті КНДР.

Про це мовиться в новій доповіді Управління ООН з прав людини, яка базується на свідченнях 214 перебіжчиків з КНДР до Південної Кореї і на інформації, наданої установами ООН, що мають доступ до Північної Кореї.

Як зазначили в ООН, система держрозподілу, що склалася після голоду у середині 1990-х рокі, жертвами якого стали сотні тисяч людей, жорстко обмежила можливість займатися будь-якою підприємницькою діяльністю і почала жорстокіше карати за будь-яку ініціативу у цьому напрямку.

Згідно з доповіддю, фундаментальні права людей в КНДР широко порушуються. За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет: «права на харчування, здоров’я, житло, роботу, свободу пересування є універсальними і невід’ємними, але в Північній Кореї вони залежать насамперед від здатності окремих осіб підкуповувати державних посадових осіб».

У доповіді вказується, що Пхеньян перекладає відповідальність за тяжку гуманітарну ситуацію в країні на режим санкцій, який посилювався чотири рази з початку випробувань в країні в 2006 році атомної зброї. У той же час, підкреслюється в доповіді, величезні за своїми розмірами збройні сили країни отримують пріоритетне фінансування.

За даними структур ООН, що діють в КНДР, у 2019 році близько 10,9 мільйона осіб (понад 43 відсотків населення) недоїдають і майже стільки ж не мають доступу до чистої питної води. Люди, що живуть в північно-східних і сільських провінціях, найбільше страждають від нестачі базових послуг. Проте, коли люди намагаються брати участь у рудиментарній ринковій діяльності, їм загрожує арешт і затримання, в тому числі за поїздку всередині країни, на яку потрібен дозвіл.

Вся система заснована на неформальній, але широко поширеній практиці підкупу державних посадових осіб, підкреслюється в доповіді ООН, які можуть дозволити людям обходити державні вимоги і норми, щоб працювати в приватному секторі і уникнути арешту.

У заяві агентству Reuters представництво КНДР в женевському центрі ООН назвало доповідь політично мотивованою і результатом «вигадок» перебіжчиків, які намагаються таким чином привернути до себе увагу і отримати матеріальну вигоду.