Північна Корея запустила «неідентифікований снаряд» у Тихий океан, повідомляють військові Південної Кореї. Це сталося менше ніж через тиждень після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин стежив за ракетними випробуваннями, проведеними Пхеньяном.

Управління спільних начальників штабів Південної Кореї заявило 9 травня, що снаряд випустили приблизно о 10:30 за київським часом. Інших подробиць наразі немає.

Водночас американська група моніторингу, Центр стратегічних і міжнародних досліджень, повідомила, що регіон, звідки запустили снаряд, є місцем розташування бази ракет середньої дальності на східному узбережжі Північної Кореї.

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Ситуація на Корейському півострові загострилася 4 травня, коли Північна Корея провела ракетні випробування.

Після цього Пхеньян розкритикував США і Південну Корею і заявив, що попередні запуски ракет були частиною «регулярних навчань із самооборони». КНДР відкидає критику своїх дій з боку США і Південної Кореї, які називають запуски ракет провокацією.

Останні запуски, про які повідомлялося, відбулися на тлі дипломатичного зриву після саміту на початку цього року між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Пхеньян хоче, щоб санкції щодо нього були зняті до того, як він здійснить денуклеаризацію. Вашингтон наполягає на тому, щоб Північна Корея негайно відмовилася від ядерної зброї.