Північна Корея запустила дві ракети на схід – оновлені дані

Північна Корея провела пуск двох ракет у напрямку сходу 9 травня. Це сталося менше ніж через тиждень після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин стежив за ракетними випробуваннями, проведеними Пхеньяном.

Об’єднаний комітет начальників штабів південнокорейської армії заявив, що ракети випустили приблизно о 10:30 за київським часом. За повідомленням, ймовірно, йдеться про ракети малого радіусу дії.

За даними південнокорейських військових, перший снаряд пролетів 420 кілометрів, а другий – близько 270 кілометрів на схід. Детальний аналіз проводиться спільно з розвідувальними органами США, йдеться в повідомленні.

Пуск ракети став другим менше ніж за тиждень і пройшов на тлі переговорів про ядерне роззброєння КНДР.

Місце запуску упізнане як база ракет середньої дальності «Нодон» з радіусом дії близько 1300 кілометрів.

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4 травня КНДР провела випробування невпізнаних ракет ближньої дальності. Пуски відбулися на тлі безрезультатних переговорів КНДР і США про денуклеаризацію Корейського півострова.

Проведений у лютому саміт лідерів двох країн Кім Чен Ина і Дональда Трампа не привів до результатів – аналітики вважають, що пусками Пхеньян намагається тиснути на Вашингтон на переговорах.