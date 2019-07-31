Північна Корея вдруге за тиждень випробувала ракети

Північна Корея 31 липня запустила дві ракети малої дальності. Це сталося менше ніж через тиждень після першого такого випробування зброї за понад два місяці.

Військові Південної Кореї заявили, що обидва снаряди пролетіли приблизно 250 кілометрів на максимальній висоті 30 кілометрів.

«Неодноразові запуски ракет Північної Кореї не сприяють намаганням зменшити напругу на Корейському півострові, і ми закликаємо [Північну Корею] припинити подібну поведінку», – йдеться в заяві південнокорейських військових.

Північна Корея раніше критикувала спільні військові навчання, які проводять США і Південна Корея. Наступні такі навчання мають відбутися пізніше цього літа. Пхеньян називає ці заходи «репетицією вторгнення».

25 липня військові Північної Кореї також випробували дві ракети – це був перший запуск ракет за понад два місяці від часу, коли лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори про ядерне роззброєння.

На початку липня Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що може скасувати мораторій на ядерні випробування і випробування ракет далекого радіусу дії.

Трамп вважає призупинення КНДР ракетних пусків на 20 місяців значним зовнішньополітичним досягненням своєї адміністрації.