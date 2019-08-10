Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин прагне нової зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче знову зустрітися, щоб «розпочати переговори» після завершення спільних військових навчань США та Південної Кореї. 10 серпня Трамп написав у твітері, що Кім зробив ці заяви в листі до нього і що сподівається «з нетерпінням побачити Кім Чен Ина в не надто далекому майбутньому».

Трамп заявив, що Кім приніс йому «невелике вибачення» за недавні випробування ракет малого радіусу дії і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення навчань військових США та Південної Кореї.

Трамп і Кім зустрічалися вже тричі: у Сінгапурі, В’єтнамі та в демілітаризованій зоні Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп 9 серпня розповів про нового листа, якого він, за його словами, отримав попереднього дня від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Трамп і Кім, країна якого своїми ядерними і ракетними випробуваннями наростила занепокоєння міжнародної спільноти, провели вже три зустрічі за останні 14 місяців. За повідомленнями, останню наразі, 30 червня, вони перервали й не довели до кінця. Після цього обидва домовилися поновити переговори на робочому рівні, але цього досі не сталося.

Державний секретар США Майк Помпео заявляв 7 серпня, що сподівається на поновлення цих переговорів уже наступними тижнями.

Пхеньян уже погрожував можливим поновленням ядерних вибухів і випробувань балістичних ракет, незважаючи на мораторій, що фактично діє з 2017 року.

А 6 серпня Північна Корея знову запустила дві ракети і накинулася на США і Південну Корею за їхні спільні військові навчання, що почалися попереднього дня.

Трамп не надав цьому пускові великого значення і далі говорив про мораторій Пхеньяна як про свідчення поступу в намаганнях США скоротити загрозу з боку Північної Кореї з ядерним і ракетним озброєнням.

Тим часом цей поступ вельми умовний: зустріч Трампа й Кіма в лютому не дала результатів, бо Вашингтон наполягав, що Північна Корея має позбутися всієї вже наявної ядерної зброї, Пхеньян же вимагав зняти санкції. Такі взаємні вимоги інша сторона наразі сприймає як неприйнятні.