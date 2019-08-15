Радник Трампа звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукової зброї

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукового зброї. Заява була зроблена, коли Болтон коментував вибух на полігоні в Архангельській області Росії, що стався 8 серпня.

«Те, що відбулося є зразком того, як Росія намагається вирватися вперед у розробці засобів доставки ядерної зброї. Але щось пішло зовсім не за планом. І це показує, що Росія, попри стан її економіки, яка за обсягом дорівнює приблизно економіці Нідерландів, продовжує витрачати значні кошти на озброєння. Вона не тільки модернізує свій ядерний арсенал, а й розробляє нові ракети для доставки ядерних боєголовок: гіперзвукові ракетні комплекси і гіперзвукові крилаті ракети. І значною мірою ці розробки – вкрадені американські оборонні технології», – сказав Болтон.

Військовий експерт, ексначальник Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії Володимир Дворкін заявив у відповідь, що Росія не крала технології гіперзвукового зброї і розробила їх задовго до США: «Гіперзвуковий апарат-планер був розроблений ще в Радянському Союзі, коли американці нічим подібним ще й не займалися. Те, що зроблено в цій галузі – це російські розробки, російські ідеї і російські технології для їхнього втілення», – цитує Дворкіна російська інформагенція «Інтерфакс».

8 серпня на морському випробувальному полігоні в селищі Ньонокса, що за 40 кілометрів від міста Сєвєродвінськ, стався вибух. За офіційною заявою державної корпорації «Росатом» і Міністерства оборони Росії, це сталося під час випробувань «рідинної реактивної рухової установки з ізотопним джерелом живлення».

Загинули п’ять співробітників «Росатому», ще кілька були тяжно поранені і доставлені в спеціалізований медичний центр у Москві, який займається лікуванням радіаційних уражень. Акваторія Білого моря була закрита, а жителям Ньонокси оголосили, що їх тимчасово вивезуть з селища, для того щоб провести на полігоні якісь секретні роботи.