Росія спростувала слова Трампа про виведення російських фахівців з Венесуели

Росія заперечує, що проінформувала президента США Дональда Трампа про те, що виводить своїх людей із Венесуели.

«Ми ніколи не приховували того, що наші експерти обслуговують техніку, яку туди доставили, відповідно до легітимних контрактів, підписаних ще багато років тому. Називалася цифра – 95 експертів, які востаннє літали туди і виконували чергові регламентні роботи, необхідні в рамках наших зобов’язань за цими контрактами. Звідки взялася інформація, що ми «доповіли» американцям про те, звідти (із Венесуели – ред.) виводимо наших спеціалістів, я навіть уявити не можу», – сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

У свою чергу, речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Росія не повідомляла Сполучені Штати про жодне «виведення» своїх людей. Російські фахівці продовжують працювати у Венесуелі, сказав Пєсков.

Однак ні Лавров, ні Пєсков не вказали, чи скоротилася кількість російських радників у Венесуелі.

3 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія поінформувала Сполучені Штати про виведення «більшої частини своїх людей» із Венесуели. Трамп втім не уточнив, кого саме має на увазі, і про яку чисельність росіян ідеться.

Того ж дня держкорпорація «Ростех» спростувала повідомлення про те, що російська присутність у Венесуелі скорочена з однієї тисячі осіб до декількох десятків. Це стало відповіддю на статтю в американській газеті The Wall Street Journal щодо присутності співробітників «Ростеху» у Венесуелі, які відповідають за підготовку тамтешніх фахівців у експлуатації та обслуговуванні російської військової техніки.

У березні Дональд Трамп закликав Росію покинути Венесуелу після того, як Москва відправила туди близько 100 військовослужбовців.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.