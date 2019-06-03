WSJ: Росія відкликала більшість військових радників з Венесуели

Росія відкликає з Венесуели військових фахівців, які займалися підготовкою венесуельських військових та забезпеченням контрактів на поставку російського зброї. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело, близьке до міністерства оборони Росії, якщо не так давно в країні було 1000 військових радників, то зараз їх залишилося кілька десятків.

Співрозмовники американського видання пояснили від’їзд фахівців відсутністю нових контрактів і невпевненістю в тому, що режим Мадуро зможе встояти під тиском США і опозиції всередині країни.

За словами джерела газети, близького до уряду Росії, в держкорпорації «Ростех» дійшли висновку, що режим Мадуро не зможе розплатитися за попередні поставки через складну економічну ситуацію, і, що «бій програно». З цієї причини також було вирішено не будувати в Венесуелі підприємство з виробництва автоматів Калашникова, зазначає видання.

У березні до Венесуели прибули близько 100 російських військових. У Москві і Каракасі заявили, що вони будуть брати участь в реалізації раніше укладених угод про військово-технічне співробітництво, а про створення російської бази мова не йде.

У США, однак, цей крок Москви різко засудили. Держсекретар США Майк Помпео назвав «інтервенцією» і «очевидною провокацією» перекидання до Венесуели російських військових.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.