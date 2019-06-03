Трамп заявив, що Росія повідомила США про виведення більшості своїх людей з Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія поінформувала Сполучені Штати про виведення «більшої частини своїх людей» із Венесуели. Відповідний допис Трамп залишив у Twitter в перебігу свого офіційного візиту до Великобританії 3 червня.

Трамп не уточнив, кого саме має на увазі, і про яку чисельність росіян ідеться.

Російські офіційні особи наразі не коментували заяву американського президента.

3 червня держкорпорація «Ростех» спростувала повідомлення про те, що російська присутність у Венесуелі скорочена з однієї тисячі осіб до декількох десятків. Це стало відповіддю на статтю в американській газеті The Wall Street Journal щодо присутності співробітників «Ростеху» у Венесуелі, які відповідають за підготовку тамтешніх фахівців у експлуатації та обслуговуванні російської військової техніки.

У березні Дональд Трамп закликав Росію покинути Венесуелу після того, як Москва відправила туди близько 100 військовослужбовців.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.