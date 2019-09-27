Помпео звинуватив владу Сирії в застосуванні хлору проти повстанців

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео звинуватив Сирію у використанні хлору в нападі на повстанців на північному заході країни. Про це він заявив 26 вересня.

За словами Помпео, напад стався 19 травня 2019 року в провінції Латакія.

«Сполучені Штати будуть і надалі тиснути на підступний режим Асада, аби змусити його припинити насильство проти цивільного населення Сирії», сказав він, маючи на увазі президента Сирії Башара Асада.

За словами очільника Державного департаменту, уряд Сирії застосовував хімічну зброю щороку з 2013-го, коли Дамаск долучився до міжнародної конвенції, яка таке застосування забороняє.

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Спеціальний представник США з питань Сирії Джеймс Джефрі повідомив, що Вашингтону відомо про «певну кількість» людей, які постраждали внаслідок атаки, але немає даних про те, що через неї хтось загинув.

Західні експерти неодноразово звинувачували Сирію в кількох хімічних атаках протягом останніх років. Дамаск, який підтримує Росія, заперечує причетність до таких нападів і натомість звинувачує в них повстанські угруповання.

У липні 2018 року Організація із заборони хімічної зброї встановила, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума в квітні цього року, де загинули десятки людей, застосовувався хлор.

Сирійський уряд, який звинувачували в атаці, заперечив застосування будь-яких хімічних речовин. Після нападу на цивільне населення Думи авіація США, Великобританії і Франції завдали ударів по військових об’єктах урядових сил.