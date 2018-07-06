ОЗХЗ встановила застосування хлору в квітні в Думі

Організація із заборони хімічної зброї встановила, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума в квітні цього року застосовувався хлор. Попередній звіт ОЗХЗ констатує, що використовувалися різні речовини на основі хлору. Факти застосування нервово-паралітичних речовин не встановили.

Десятки людей загинули через атаку в Східній Гуті, передмісті Дамаска. Сирійський уряд заперечує застосування будь-яких хімічних речовин.

Після нападу на цивільне населення Думи авіація США, Великобританії і Франції завдали ударів по військових об'єктах урядових сил.

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Днями ОЗХЗ отримала нові повноваження від держав, що входять до складу цієї організації. Відтепер ОЗХЗ може називати відповідальних за застосування хімічної зброї. Колишні повноваження дозволяли говорити лише про встановлений факт застосування, але не про відповідальність.

ОЗХЗ продовжують розслідування фактів, пов'язаних з нападом в Думі. За інформацією медиків, 7 квітня понад 500 постраждалих були доставлені в медичні пункти з ушкодженнями дихальних органів, ймовірно, отриманими від впливу хімічних речовин.