В ОЗХЗ підтримали надання організації можливості встановлювати винних у хімічних атаках

Держави-учасниці Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтримали розширення можливостей організації, щоб дати їй можливість встановлювати тих, хто стоїть за хімічними атаками.

У Гаазі на підтримку цього рішення виступили 82 країни-учасниці спецсесії ОЗХЗ, проти – 24.

Відповідно до рішення, також держави-учасниці засудили «використання хімічної зброї будь-ким за будь-яких обставин, наголошуючи, що будь-яке використання хімічної зброї будь-де, будь-яким способом, за будь-яких обставин є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам».

Крім того, держави-учасниці ОЗХЗ засудили застосування хімічної зброї з 2012 року в Іраку, Малайзії, Сирії, Великій Британії та Північній Ірландії, а також використання хімічної зброї державою і недержавними суб’єктами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон привітав це рішення.

«Прекрасна новина, що міжнародне співтовариство проголосувало за пропозицію Великобританії щодо зміцнення глобальної заборони на хімічну зброю. Вітаємо рішення, яке допоможе визначити тих, хто відповідає за варварські атаки», – написав він у twitter.

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Розширити можливості Організації із заборони хімічної зброї пропонували Велика Британія і Сполучені Штати, ця прозиція викликала різку критику з боку Росії і Сирії.

Очікується, що ОЗХЗ незабаром оприлюднить свій звіт про напад із застосуванням зарину і хлору в квітні в сирійському місті Дума, під час якого загинули 40 людей. Медики і правозахисники звинувачують в нападі уряд президента Башара Асада. Джонсон також згадав «жахливий напад» із використанням отруйної речовини на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, в якому Лондон звинувачує Москву.

Москва заявила, що британська пропозиція суперечить міжнародному праву і каже, що хімічна атака в Думі була «підроблена». Москва також продовжує заперечувати будь-яку причетність до нападу на Скрипаля.