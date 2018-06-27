Британія і США хочуть розширити повноваження Організації із заборони хімічної зброї

Велика Британія і Сполучені Штати виступають за розширення можливостей Організації із заборони хімічної зброї, щоб дати їй можливість встановлювати тих, хто стоїть за хімічними атаками.

Така позиція викликала різку критику з боку Росії і Сирії. Москва і Дамаск заперечують звинувачення в тому, що вони застосовували хімічну зброю в останні місяці, і стверджують, що не повинно бути ніяких змін у мандаті Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявив у своєму виступі в Гаазі, що всі країни сподівалися, що хімічна зброя більше не буде застосовуватися. «Але трагічна реальність полягає в тому, що хімічна зброя використовувалася і використовується знову і знову», – заявив він.

За відсутності будь-якого механізму для визначення того, хто стоїть за такими атаками, Британія запропонувала, щоб ОЗХЗ була уповноважена здійснювати такі дії.

Очікується, що ОЗХЗ незабаром оприлюднить свій звіт про напад із застосуванням зарину і хлору в квітні в сирійському місті Дума, під час якого загинули 40 людей. Медики і правозахисники звинувачують в нападі уряд президента Башара Асада. Джонсон також згадав «жахливий напад» із використанням отруйної речовини на колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, в якому Лондон звинувачує Москву.

«Ніхто з нас не хоче, щоб наші діти росли в світі, де використання хімічної зброї стає нормою», – сказав Джонсон.

Москва заявила, що британська пропозиція суперечить міжнародному праву і каже, що хімічна атака в Думі була «підроблена». Москва також продовжує заперечувати будь-яку причетність до нападу на Скрипаля.