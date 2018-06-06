Скотланд-Ярд повідомив приблизну хронологію подій у день отруєння Скрипалів

Скотланд-Ярд заявляє, що встановив приблизну хронологію подій у день отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Згідно із заявою британської поліції, яка була оприлюднена 5 червня, Юлія Скрипаль прибула з Росії до аеропорту «Хітроу», що біля Лондона, близько 14:40 3 березня. Біля 9:15 4 березня машину Сергія Скрипаля зафіксували в районі Лондон-роуд, Черчілль-вей-норт і Уілтон-роуд у місті Солсбері, а о 13:30 – на Девізес-роуд. Близько 13:40 вони припаркували автомобіль у торговельному центрі Maltings, після чого пішли до Bishops Mill Pub у центрі міста. Біля 14:20 вони зайшли на обід до ресторану Zizzi, який покинули близько 15:35. Орієнтовно через 40 хвилин екстрені служби отримали повідомлення, що Сергій і Юлія Скрипалі перебувають на лавці біля ресторану в критичному стані.

У поліції також заявили, що вже переглянули понад 4 тисячі годин відео з камер спостереження, отримали інформацію від понад 900 свідків та провели 176 обшуків.

4 березня колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними в британському Солсбері. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до поглиблення кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.