Британські лікарі вважали смерть Скрипалів реальнішою за одужання

Фахівець із інтенсивної терапії Стівен Джукс, який лікував отруєних нервово-паралітичною речовиною екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, спершу вважав незначними їхні шанси на виживання. Про це він заявив в інтерв’ю програмі BBC Newsnight.

Коли ми вперше усвідомили, що це була нервово-паралітична речовина, ми очікували, що вони (Скрипалі – ред.) не виживуть. Ми спробували всі наші терапії. Ми забезпечили найкращу клінічну допомогу. Але були всі ознаки того, що вони не зможуть вижити», – заявив лікар в інтерв’ю, яке має вийти в ефір 29 травня.

Скрипалі були госпіталізовані в англійському місті Солсбері 4 березня, коли були знайдені непритомними в публічному місці. Спершу медики вважали причиною їхнього стану передозування опіоїдів, але цей діагноз швидко змінився на отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Юлія Скрипаль була виписана в квітні, ще кілька тижнів знадобилося для відновлення її батькові.

Велика Британія звинуватила Росію в спробі отруєння, і разом з іншими західними союзниками вислала десятки російських дипломатів. Москва заперечує свою причетність до отруєння Скрипалів.