Україна передала НАТО доповідь про розробку Росією біологічної й хімічної зброї – Фріз

Голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз повідомляє, що передала партнерам доповідь, що стосується досліджень російських науково-дослідницьких інститутів у сфері розробок біологічної та хімічної зброї.

«Як мінімум останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом віспи. Це підтверджує аналіз більш ніж п'яти тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, що знаходяться під МО РФ. Разом з цим інша дослідницька установа активно закуповує та проводить дослідження, що вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервово-паралітичних газів», – написала вона у Facebook.

Фріз додала, що «вбивство Литвиненка в Лондоні з застосуванням полонію та спроба вбивства Скрипаля у Солсбері – це наочний приклад того, як РФ застосовує зброю масового знищення за кордоном».

4 березня 2018 року колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили непритомними в британському Солсбері. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування – його виписали 18 травня.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.

Колишній співробітник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Литвиненко, який отримав громадянство Великої Британії, помер у листопаді 2006 року – експертиза знайшла в його організмі значну кількість радіоактивного полонію-210.

Британські слідчі впевнені, що виконавцями вбивства були депутат Держдуми Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун – вони помістили полоній-210 в чайник у кафе 1 листопада 2006 року, щоб отруїти Литвиненка. За повідомленнями, Луговий лікувався від радіаційного отруєння в Москві в грудні 2006 року. У 2007 році Луговий став депутатом російської Державної думи. В 2015 році президент Росії Володимир Путін присудив йому державну нагороду «За службу Батьківщині». Обидва підозрюваних заперечують будь-яку причетність до смерті Литвиненка.

У Варшаві триває щорічна весняна сесія ПА НАТО. У зустрічі беруть участь понад 260 законодавців із 50 країн-союзників та країн-партнерів.