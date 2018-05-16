ОЗХЗ підтвердила черговий факт застосування хімічної зброї в Сирії

Місія Організації із заборони хімічної зброї дішла до висновку, що 4 лютого в районі міста Саракіб у сирійській провінції Ідліб як хімічна зброя був, ймовірно, використаний хлор.

У доповіді ОЗХЗ, оприлюдненій 16 травня, вказано, що отруйний газ розпилили з балонів в результаті «механічного впливу».

Експерти вивчили два циліндри, де раніше містилася отрута, а також провели аналіз проб, взятих у районі хімічної атаки. Дослідження показало високий вміст хлору на місцевості. У Місії з виявлення фактів ОЗХЗ підкреслили, що в її завдання входить лише встановлення обставин хімічної атаки, а не виявлення винуватців нападу.

За повідомленням, звіт щодо застосування хімічної зброї в Саракібі надіслали у Раду безпеки ООН.

Місія ОЗХЗ раніше підтверджувала з «високим ступенем впевненості» використання хлору, іприту і зарину як зброї в Сирії упродовж конфлікту, що триває в країні від 2011 року. Режим президента Башара Асада відкидає звинувачення в причетності до хімічних атак.

Сирійську армію, зокрема, звинувачували в авіаударі по Хан-Шейхуну (провінція Ідліб) у квітні минулого року. Тоді від отруєння зарином загинули понад 80 цивільних жителів, постраждали понад 550 людей.