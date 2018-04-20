США: експертів ОЗХЗ не пускають до місця хіматаки в Сирії, щоб «зачистити» ті локації

Експертів Організації із заборони хімічної зброї не впускають до сирійського міста Дума, щоб «зачистити» місця ймовірної хімічної атаки, заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт 19 квітня.

«Ми можемо підтвердити, що команда ОЗХЗ ще не може увійти в Думу. Минуло 12 днів з часу, коли відбулася атака на чоловіків, жінок та дітей, тих невинних цивільних осіб у Сирії. Ми маємо достовірну ситуацію, яка вказує, що російські посадовці працюють із сирійським режимом, відмовляють цим інспекторам в доступі в Думу й затримують їх… Ми вважаємо, що це дає їм додатковий час, щоб спробувати зачистити й дезинфікувати ті місця», – сказала Науерт.

17 квітня сирійські державні ЗМІ заявили, що експерти ОЗХЗ приїхали в Думу. У самій організації наразі цього не підтверджували.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.

Російські чиновники заявляли, що міжнародні експерти з хімічної зброї мають приїхати до сирійської Думи 18 квітня, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки. Голова російського підрозділу радіологічного, біологічного і хімічного захисту Ігор Кирилов заявив, що під’їзні шляхи до Думи ще повинні були бути розміновані й очищені, і будуть перевірені службами безпеки ООН 17 квітня.