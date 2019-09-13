США: Іран порушив зобов’язання не продавати нафту до Сирії

Сполучені Штати звинуватили Іран у порушенні зобов’язань після того, як іранський танкер Adrian Darya 1 імовірно доставив нафту до Сирію. Про це заявив 12 вересня Держдепартамент США.

Судно, яке раніше називалося Grace 1, упродовж півроку утримувалося в британській заморській території Гібралтар, доки влада Гібралтару не отримала письмових запевнень від Ірану, що танкер не вирушить до Сирії на порушення санкцій Європейського союзу.

«Це є частиною брехні, до якої іранський режим вдається впродовж 40 років», – заявила речниця Державного департаменту Морґан Ортаґус у Вашингтоні.

Велика Британія 10 вересня також звинуватила Іран , що він порушив свою обіцянку. Британське міністерство закордонних справ викликало посла Ірану. Дипломат заперечив, що Тегеран порушив зобов’язання і сказав, що приватна компанія викупила вантаж танкера. Приватний покупець «визначає місце продажу», додав посол Ірану.

9 вересня в міністерстві закордонних справ Ірану заявляли, що танкер Adrian Darya 1 доправив сировину до пункту призначення, не конкретизувавши, куди саме.

У 2018 році США вийшли з ядерної угоди між Тегераном та світовими державами. Відтоді Вашингтон поновив санкції проти Ірану, які включають і обмеження щодо нафтової галузі цієї країни.