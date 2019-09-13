Лавров заявляє, що війна в Сирії закінчилась

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що війна в Сирії закінчилася.
«Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду Сирії, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат», – сказав він в інтерв’ю газеті «Труд» 13 вересня, попри те, що повідомлення про авіаудари і загибель людей продовжують надходити.
За словами Лаврова, головне завдання тепер – надання гуманітарної допомоги і врегулювання політичної кризи в країні.
На початку вересня ЗМІ повідомили про загибель трьох російських військовослужбовців у Сирії. Міністерство оборони Росії заперечило цю інформацію.
У липні 2019 року російська «Нова газета» повідомила про трьох росіян, які загинули в Сирії. Убиті, за даними журналістів, працювали на приватну військову компанію «Щит».
У травні 2018 року під час боїв у сирійській провінції Дейр-ез-Зор загинула група росіян. Міноборони Росії визнало смерті чотирьох російських військовослужбовців і посмертно нагородило їх орденами.
Війна в Сирії, що триває дев’ятий рік, почалася з розгону урядовими силами протестувальників у березні 2011 року. Внаслідок конфлікту загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переїхати.
Росія підтримує сили президента Сирії Башара Асада у війні.
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