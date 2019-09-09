Сирія: правозахисники повідомляють про 18 загиблих внаслідок авіаударів з невстановлених літаків

Підтримувані Іраном сили та їхні союзницькі збройні угруповання в східній Сирії зазнали авіаударі, 18 учасників бойових дій загинули, повідомляє Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини 9 вересня.

За даними правозахисного центру, вночі проти 9 вересня неідентифіковані військові літаки з’явилися в сирійському регіоні Аль-Букамаль поблизу кордону з Іраком.

Читайте також: Ізраїль і «Хезболла» обмінялися обстрілами​

За даними Обсерваторії, удари були націлені на пости, військову техніку та склади озброєння і спричинили атакованим значні збитки. Правозахисники припускають, що кількість смертей зросте.

Місцеве об’єднання активістів Sound and Picture повідомляє, що внаслідок авіаударів у районі Аль-Букамаль загинула 21 людина, 36 дістали поранення. Удари, як стверджують в організації, були спрямовані на об’єкти іранського ополчення «Сили народної мобілізації».

«Іранські ополченці залучили всю доступну донорську кров для лікарень міста, щоб допомогти пораненим», – повідомляють у організації.

Іран разом із Росією надав вирішальну підтримку режимові президента Сирії Башара аль-Асада, вступивши на його боці у громадянську війну, що триває з березня 2011 року, після розстрілу військами мирних на той час демонстрацій протесту.