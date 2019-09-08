МЗС Ірану заявило, що Adrian Darya доставив нафту, але не повідомило, куди

Влада Ірану заявляє, що нафтовий танкер Adrian Darya, ордер на арешт якого видали США, доставив свій вантаж до неназваного місця призначення. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Аббас Мусаві.

«Танкер Adrian Darya нарешті пришвартувався на узбережжі Середземного моря… та вивантажив свій вантаж», – цитує Мусавів державна новинна агенція 8 вересня.

Напередодні, 7 вересня, радник президента США з питань безпеки Джон Болтон розмістив супутникові фото, стверджуючи, що танкер перебуває поблизу сирійського портового міста Тартус.

«Будь-хто, хто каже, що Adrian Darya-1 не прямує до Сирії, заперечує факт», – прокоментував ці світлини Болтон.

Тартус – приморське місто Сирії, яке зокрема використовує Росія, щоб підтримувати свого союзника Башара Асада у восьмирічній війні проти сирійської опозиції.

26 серпня влада Ірану повідомила, що продала нафту, яку везе на своєму борту танкер Adrian Darya 1. 29 серпня стало відомо, що судно, яке до того прямувало до Туреччини, змінило курс, однак не вказало порт призначення.

17 серпня Сполучені Штати видали ордер на арешт іранського судна Adrian Darya 1 та нафти, яку він везе. У відповідь Іран застеріг

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкеh Grace1, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. 15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з судна.