Іран оголосив про «третій крок» до порушення ядерної угоди

Іран почав запускати покращені центрифуги для збагачення урану, повідомив представник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камальванді. Цей крок порушує умови ядерної угоди, яку Тегеран уклав 2015 року.

Камальванді оголосив про такий крок 7 вересня через два дні після того, як Тегеран дав зрозуміти, що оголосить «третій крок» щодо скорочення зобов’язань і таким чином активізує ядерну діяльність.

Камальванді також сказав, що Тегеран буде працювати над «новими типами центрифуг».

«Зараз нам це не потрібно, але розробка нових типів центрифуг є на нашому порядку денному», – додав він у телевізійному виступі, повідомляє Reuters.

При цьому представник атомного агентства Ірану заявив, що Тегеран «продовжить співпрацю з міжнародним ядерним агентством також у цій новій фазі і не обмежить доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх об’єктів», повідомляє агенція dpa.

Виконувач обов’язків директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Корнел Ферута має 8 вересня зустрітися з високопоставленими чиновниками в Ірані, щоб обговорити плани Тегерану.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.