Президент Ірану дав Європі два місяці на порятунок ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роугані попередив, що його країна може зробити «найважливіший крок» з відмови від своїх зобов'язань за ядерною угодовю зі світовими державами. Водночас він вказав, що Тегеран дасть Європі ще два місяці, щоб врятувати угоду, оскільки навряд чи сторони досягнуть домовленості «сьогодні чи завтра».

На засіданні уряду 4 вересня Роугані також заявив, що Іран оголосить «третій крок» щодо скорочення зобов’язань і таким чином активізує ядерну діяльність. Він сказав, що цей крок «матиме надзвичайні наслідки».

Повідомлення з Тегерана надходять на тлі останніх переговорів між Іраном, Францією та Росією щодо збереження договору 2015 року, від якого президент США Дональд Трамп відмовився торік. За повідомленнями, які надійшли 3 вересня, Франція готова запропонувати Ірану кредитну лінію на 15 мільярдів доларів до кінця року, натомість Тегеран має гарантувати дотримання умов угоди до кінця року.