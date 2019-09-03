США запровадили санкції проти іранських космічних агенцій

Сполучені Штати 3 вересня запровадили санкції проти трьох іранських організацій, відповідальних за дослідження космосу. Про це оголосило міністерство фінансів США. Ідеться про Іранське космічне агентство, Центрі космічних досліджень та Інститут досліджень в галузі аеронавтики.

Держсекретар США Майк Помпео, коментуючи санкції, заявив, що іранські космічні агенції прямо пов'язані з програмою розвитку балістичних ракет.

Сполучені Штати побоюються, що під прикриттям космічної програми Іран може розробляти носії, здатні загрожувати США, в тому числі потенційно і ядерною зброєю.

Помпео наголосив, що санкції є попередженням для міжнародного наукового співтовариства, що йому не слід співпрацювати з Іраном у космічній сфері.

Минулого тижня супутникова зйомка зафіксувала вибух на іранському космодромі імені імама Хомейні на півночі країни. Там готувалася до запуску ракета-носій з телекомунікаційним супутником «Нахід-1». Президент США Дональд Трамп розмістив знімок імовірного місця вибуху в твіттері, наголосивши, що Сполучені Штати непричетні до цього.

Іран активно розвиває космічну і ракетні програми, запустивши в космос кілька супутників і зумівши відправити в суборбітальний політ мавпу і повернути її на Землю. Влада США вважає, що космічна програма Тегерана порушує резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликає країну не розробляти балістичні ракети.