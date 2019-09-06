У Сирії загинули троє російських військових, Москва це заперечує

Кілька російських і арабських засобів інформації 5 і 6 вересня з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел повідомили про загибель щонайменше трьох і поранення двох російських військових у зоні деескалації поблизу міста Ідліб у Сирії. Російське міністерство оборони 5 вересня заперечувало ці повідомлення, вказавши, що «жодних російських спостережних постів у районі населеного пункту Джурин у зоні деескалації Ідліб не існує».

5 вересня про російські втрати повідомила агенція Almasdar News, яка джерелом цього повідомлення вказала протурецьке угруповання «Національний фронт звільнення». Того ж дня з посиланням на неназване військово-дипломатичне джерело про це написало видання «Ведомости», саме із запереченням цього повідомлення виступило російське військове відомство.

6 вересня видання «Блокнот Волгодонск» (видання міста Волгодонська Ростовської області Росії) повідомило, що одним із трьох загиблих був місцевий уродженець, 27-річний Кирило Ніконов.

Згодом видання РБК повідомило, що має фотографії всіх трьох загиблих. Справжність фото підтвердило джерело, знайоме з обставинами їх загибелі. До трьох портретів в траурних рамках покладені квіти.

Увечері 3 вересня група з восьми росіян проводила розвідку. Неподалік від позицій сирійських військ вони розділилися на дві підгрупи. Одна підгрупа підірвалася на міні, друга група стала їх рятувати. В результаті стався ще один підрив.

За даними РБК, загинули бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил Росії – старший лейтенант Кирило Ніконов, капітан Дмитро Сисков і майор Роман Мицик.

У Росії з 2015 року засекреченою є інформація про втрати російських військових у так званий «мирний час».