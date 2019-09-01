Військові США заявляють про удар по об’єкту «Аль-Каїди» в сирійському Ідлібі

Військові Сполучених Штатів повідомляють, що завдали ракетного удару по місцю, де перебували лідери екстремістського угруповання «Аль-Каїда» в сирійській провінції Ідліб. За повідомленнями, в ході нападу загинули близько 40 бойовиків угруповання.

«Мішенями цієї операції були лідери «Аль-Каїди в Сирії», відповідальні за атаки, які загрожували громадянам США, нашим партнерам та невинним громадянам», – йдеться в повідомленні Центрального командування США.

У військовому відомстві стверджують, що «ліквідація цього об’єкту знизить їхню (бойовиків – ред.) здійснювати атаки та дестабілізувати ситуацію в регіоні».

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Своєю чергою, Росія 1 вересня звинуватила США у «компрометації» режиму припинення вогню в зоні деескалації конфлікту в Ідлібі.

Повідомлення Центрального командування не уточнює, які саме засоби застосовувалися в ході атаки.

Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє про загибель щонайменше 40 екстремістів, в тому числі лідерів місцевого осередку «Аль-Каїди», внаслідок ракетного удару.

Провінція Ідліб, розташована поблизу кордону з Туреччиною, наразі перебуває здебільшого під контролем колишнього союзника «Аль-Каїди в Сирії» – організації «Гейат Тахрір аш-Шам».

Авіаудари сирійських урядових військ по цьому регіону припинилися вранці 31 серпня після того, як Дамаск погодився на запропонований Росією режим тиші, нагадують у Обсерваторії з прав людини.

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22 липня сирійські правозахисники повідомляли, що внаслідок російського авіаудару в місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії загинули щонайменше 23 людини. За день до цього, за повідомленнями, жертвами операції російської авіації в Ідлібі стали ще 18 місцевих жителів. Міністерство оборони Росії заперечує проведення нальотів і називає цю інформацію «фейком».

Частину території регіону на спільній основі патрулюють озброєні сили Туреччини і Росії. Незважаючи на обіцянки створити в регіоні зону деескалації конфлікту і демілітаризовану зону, бойові дії досі тривають. За оцінками сирійських правозахисників, у регіоні Ідліб від кінця квітня загинули щонайменше 650 людей.