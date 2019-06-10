У Сирії з кінця квітня жертвами боїв стали близько 1,5 тисячі людей

У результаті боїв підтримуваних Росією урядових військ президента Сирії Башара Асада з опозиційними силами із 30 квітня загинули щонайменше 1465 людей, повідомила базована у Лондоні Сирійська обсерваторія з прав людини. Згідно з повідомленням, лише за минулу добу сирійська військова авіація провела 26 рейдів в провінціях Хама та Ідліб.

Сирійська мережа з прав людини повідомила про авіаудари по мечеті та школі 9 червня. Сирійська влада рекомендувала гуманітарним організаціям повідомляти свої координати, щоб не потрапити під удари.

Після неодноразових влучань бомб у лікарні і школи медики не довіряють подібнии рекомендаціям, повідомили в ООН.

Ескалація боїв у Сирії з кінця квітня відбувається переважно в південних районах провінції Ідліб і прилеглих районах Хами і Латакії.

Наприкінці травня Вашингтон звинуватив війська Асада в черговому застосуванні хімічної зброї. Про це також заявили міжнародні правозахисні організації.

Через бої і бомбардування сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки, а міжнародні гуманітарні організації – призупинити роботу.

Росія разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову і дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом в березні 2011 року. Сполучені Штати і Туреччина надали підтримку різним групам повстанців у Сирії.