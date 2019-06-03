Росія і Асад з кінця квітня використовують заборонену зброю проти мирних жителів у Сирії – HRW

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 червня звинуватила сирійсько-російський «військовий альянс» у використанні «коктейлю із забороненої та змішаної зброї» для атак на мирних жителів в північно-західній частині Сирії.

За даними правозахисників, починаючи з 26 квітня, в районах, контрольованих антиурядовими групами в провінціях Ідліб, Хама і Алеппо, щодня відбуваються сотні атак, в результаті яких вже загинули близько 200 мирних жителів, в тому числі – діти.

У HRW вказують на використання як заборонених касетних боєприпасів і вогнепальної зброї, так і бочкових бомб у населених мирними мешканцями пунктах.

«Тим часом Росія зловживає своєю позицією в Раді безпеки ООН, щоб захистити себе і свого союзника в Дамаску, та продовжувати ці зловживання проти мирних жителів», – заявила виконувач обов’язків директора програм HRW по Близькому Сходу Лама Факіх.

За даними ООН, в регіоні проживає 3 мільйони мирних жителів. У квітні там посилилися бойові дії після шестимісячного припинення вогню.

Росія разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову і дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом в березні 2011 року. Сполучені Штати і Туреччина надали підтримку різним групам повстанців у Сирії.