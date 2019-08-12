Пентагон попереджає: ІДІЛ відроджується по усьому світу і готує атаки

Володимир Абарінов

Конгрес США отримав доповідь генерального інспектора Пентагону Гленна Файна про наростання небезпеки терористичних атак із боку бойовиків так званого «халіфату без території» – Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ). У доповіді наводяться факти, які доводять, що втративши табори та контроль над певними територіями, угруповання ІДІЛ не припинило своє існування, а пішло у підпілля і готує нові атаки. Про це – публікація російської редакції Радіо Свобода

Президент США Дональд Трамп в ході своєї президентської кампанії обіцяв вивести війська з Сирії. У грудні 2018 року він вирішив, що настав час виконати обіцянку.

Вони знищили ІДІЛ, який завдавав шкоди всьому світу

«Ми давно воюємо в Сирії. Я президент вже майже два роки, і за цей час ми по-справжньому взялися за справу. Ми перемогли ІДІЛ. Ми завдали їм поразки, і поразки важкої. Ми відвоювали у них територію. І тепер настав час повернути наші війська додому. Мені гірко відповідати на листи і дзвінки батьків, дружин і чоловіків солдатів, убитих в бою за нашу країну. Це велика честь. Ми їх шануємо. Але це надриває серце. Ми перемогли і тепер пора додому. Ви скоро їх побачите. Вони великі американські герої. Вони великі герої всього світу. Вони воювали заради нас. Вони знищили ІДІЛ, який завдавав шкоди всьому світу. І ми пишаємося, що з цим покінчено», – сказав Дональд Трамп.

Однак у лютому 2019 року командувач військами США на Близькому Сході генерал Джозеф Вотел, виступаючи перед Комітетом сенату США у справах збройних сил, заявив, що до остаточної перемоги над так званою «Ісламською державою» ще далеко.

Успіхи коаліції можуть бути закріплені тільки шляхом невпинного наступу на тепер уже роз'єднаний ІДІЛ

«Важливо розуміти, що, незважаючи на те, що ця територія відвойована, боротьба проти ІДІЛу і затятих екстремістів ще не закінчена, і наша місія не змінилася. Отримані важкою ціною воєнні успіхи коаліції можуть бути закріплені тільки шляхом невпинного наступу на тепер уже роз'єднаний ІДІЛ, що зберіг своїх лідерів, бійців, посібників, свої ресурси, свою жорстоку ідеологію. По мірі того, як кампанія по боротьбі з ІДІЛ у Сирії переходить від звільнення території до забезпечення місцевої безпеки і вирішення проблеми підпільного опору, сили США будуть обачно і скоординовано залишати Сирію, паралельно консультуючись із нашими союзниками і партнерами. Ми розробляємо детальний план, щоб забезпечувати безперервність кампанії і використовувати внесок міжнародного співтовариства у запобігання відродження ІДІЛу в Іраку і Сирії»,– сказав генерал Джозеф Вотел.

Відповідаючи на питання законодавців, генерал Вотел повідомив, що президент не консультувався з ним щодо виведення військ з Сирії. Коментуючи цю суперечність, радник президента з національної безпеки Джон Болтон заявив, що насправді ніякого протиріччя між словами президента і генерала немає.

Бойовики ІДІЛ все ще розкидані по Сирії і Іраку і що сам ІДІЛ зростає в інших частинах світу

​«Президент висловився настільки ясно, наскільки це можливо, коли говорив про поразку територіального халіфату ІДІЛ. Він ніколи не говорив, що ліквідація територіального халіфату означає кінець ІДІЛу в цілому. Ми знаємо, що це не так. Зараз ми знаємо, що бойовики ІДІЛ все ще розкидані по Сирії і Іраку і що сам ІДІЛ зростає в інших частинах світу. Загроза ІДІЛ залишається», – сказав Джон Болтон.

Поступаючись тиску Пентагону, президент США погодився залишити в Сирії приблизно одну п'яту американської наземної угруповання.

​«Сирії ми на деякий час залишаємо 200 чоловік і ще 200 в іншому місці Сирії, біля кордону з Ізраїлем. Ось я вам тут приніс карту, мені її дали 20 хвилин назад. Все, що зафарбовано червоним кольором – це територія ІДІЛ у день виборів 2016 року. Коли я вступив на посаду, там творилася повний хаос. А ось тут, внизу, теперішня картина. Крихітна плямка, яка зникне до вечора. Ось якою було угруповання ІДІЛ і ось яким воно стало зараз. Це ІДІЛ в день виборів, день мого обрання. А це тепер. Ось як йдуть справи», – повідомив Дональд Трамп.

Рішення президента про виведення контингенту з Сирії стало однією з причин відставки з поста міністра оборони генерала Джеймса Меттіса.

І ось тепер – генеральний інспектор Пентагону Гленн Файн у своїй черговій щоквартальній доповіді Конгресу про хід операції «непохитна рішучість» – військової кампанія США і їхніх союзників проти ІДІЛу в Сирії – повідомляє. що ІДІЛ не припинило існування, у нього залишилося до 18 тисяч бійців в Іраку і Сирії, включаючи 3000 іноземців, які пішли в підпілля і розгорнули партизанську війну. Їх тактика включає замахи, засідки, теракти смертників, знищення посівів і тому подібне.

Ілюстрацією до доповіді Гленна Файна можуть служити регулярні напади на російську авіабазу Хмеймім у Сирії. Останній обстріл чотирма реактивними снарядами стався 8 серпня. Жоден із снарядів до бази не долетів, проте були вбиті два місцевих жителі, ще четверо отримали поранення.

Наприкінці липня вашингтонський Інститут з вивчення преси Близького Сходу повідомив про те, що ІДІЛ «має цілі» у Сан-Франциско, Нью-Йорку і Лондоні.

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