«Сирійські демократичні сили» заявляють про наступ на останній притулок «Ісламської держави»

Військове об’єднання «Сирійські демократичні сили» за підтримки Сполучених Штатів Америки готуються почати наступ на останній прихисток угруповання «Ісламська держава» – про це заявив речник СДС Мустафа Балі.

За його словами, протягом останніх десяти днів з оточеної території евакуювали понад 20 тисяч цивільних.

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Балі написав у своєму Twitter, що «Сирійські демократичні сили» рухаються до останнього селища в Північній Сирії, яке перебуває під контролем екстремістів.​

«Селище Багуз, яке лишається останнім прихистком «ІДІЛ», скоро буде очищене», – пообіцяв він.

Перед тим речник СДС поспілкувався з виданням Reuters, якому анонсував, що наступ має на меті завершити протистояння з «Ісламською державою».

«Бій почнеться сьогодні увечері і його метою буде знищити останні залишки терористичної організації», – заявив він, назвавши заплановану операцію «останньою битвою».

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«Сирійські демократичні сили» – це об’єднання збройної опозиції в Сирії, до якого входять курдські загони самооборони, різноманітні арабські опозиційні групи, ассирійські і туркменські загони.

7 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що незабаром США зможуть оголосити про кінець боротьби з «ІД».

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ із Сирії.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду – режимові якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.