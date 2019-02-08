WSJ: Пентагон планує вивести війська США з Сирії до кінця квітня

Міністерство оборони США планує вивести американські війська з Сирії до кінця квітня поточного року. Видання The Wall Street Journal з посиланням на невказані офіційні джерела повідомило 7 лютого, що рішення ухвалене, попри відсутність плану в адміністрації президента Дональда Трампа щодо захисту союзних курдських бійців від нападу після виходу американських військ.

Водночас у Держдепартаменті США заявили, що у Сполучених Штатів «немає встановленого графіка виведення військових сил» з Сирії. Міністерство оборони відмовилося від коментарів.

WSJ, у свою чергу, повідомляє, що офіційні особи США вже цього тижня почали інформувати європейських союзників про виведення військ із Сирії. Такі попередження, за даними видання, озвучувались у Вашингтоні на конференції з обговорення майбутніх зусиль світових лідерів щодо боротьби з ісламістами.

Президент Дональд Трамп у грудні минулого року заявив про намір вивести всі дві тисячі американських військових із Сирії. Критики такого рішення кажуть, що це може призвести до відродження сил «Ісламської держави» та «Аль-Каїди» в Сирії та сусідньому Іраку.