Трамп офіційно заявив про початок виведення контингенту з Сирії

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ з Сирії.

«Почали давно необхідне виведення військ з Сирії, одночасно завдаючи ударів по невеличких залишках територіального халіфату «ІД» з багатьох напрямків», – написав Трамп у Twitter 14 січня.

Він заявив, що надалі США зможуть атакувати екстремістів «Ісламської держави» з уже існуючих сусідніх баз, якщо в цьому буде необхідність.

Дональд Трамп у відеозверненні 19 грудня 2018 року заявив, що війська США в Сирії «виводяться всі, і виводяться вже зараз». Тоді очікували, що війська виведуть за кілька тижнів, приблизно за два місяці. Це рішення викликало різку критику і серед політичних діячів, і серед військових, із якими президент не порадився: через незгоду з ним пішов у відставку міністр оборони США Джим Маттіс. Так само критикували його і союзники США в НАТО, найгучніше Франція і Німеччина.

У відповідь Трамп змінив плани, відступивши від ідеї термінового виведення військ США з Сирії і почавши говорити, що це виведення відбуватиметься поступово. 2 січня він заперечував повідомлення про вже чотиримісячний термін виведення і говорив про те, що війська будуть виведені з Сирії «протягом деякого часу». 3 січня державний секретар США Майк Помпео заявив, що американські військовослужбовці почали залишати Сирію, але терміну виведення теж не назвав.

США мали в Сирії близько 2 тисяч своїх військовослужбовців.