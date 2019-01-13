Турецька армія нарощує сили на кордоні з Сирією

Турецька армія посилює свої позиції на кордоні з провінцією Ідліб на півночі Сирії. Агентство Reuters повідомило в суботу, 12 січня, що в прикордонну турецьку провінцію Хатай прибула колона танків і броньованих машин. Спецслужби Туреччини не коментують переміщення військ і не спростовують повідомлень про військову операцію, яка, можливо, готується на території Сирії.

Голова Держдепартаменту США Майк Помпео напередодні, після розмови з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, висловив упевненість в тому, що їхні країни зможуть досягти компромісу в суперечці щодо курдських загонів самооборони. Турецька влада називає ці загони «терористичним співтовариством».

За словами Помпео, США визнають право Туреччини захищати себе від терористів. Разом з тим, як заявив Помпео під час візиту в Абу-Дабі, «ті люди, які не є терористами і які боролися з нами пліч-о-пліч, заслуговують нашого захисту».

До цього часу американці підтримували курдські «Сили народної самооборони» (YPG), які воюють на півночі Сирії з бойовиками угруповання «Ісламська держава». Після заяви США про виведення військ з цього регіону, курди побоюються посилення тиску з боку Туреччини.

Крім того, у низки світових країн виникло побоювання, що утворений на півночі і сході Сирії вакуум заповнять інші сили впливу – такі, як Туреччина чи Росія, йдеться в публікації «Німецької хвилі».