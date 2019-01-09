Сирійські курди повідомляють про захоплення 8 бойовиків «ІД», серед них – громадянин України

Курдська збройна група «Загони народної оборони» повідомляє про захоплення восьми бойовиків «Ісламської держави» з різних країн, один із них – громадянин України.

За даними курдської організації, українське громадянство має 27-річний Аскар Зарманбетов, який користується псевдонімом Абу-Дауд Нуґа. Інші полонені – з Росії, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Німеччини та Сполучених Штатів.

Як стверджують у ЗНО, захоплені бойовики планували напади, які мали б сповільнити наступ курдів.

«Ми знаємо, що терористи планують атаки, щоб уповільнити рух наших сил уперед, від безвиході нападаючи на мирне населення. Група терористів різного походження, яка планувала таку атаку, була захоплена», – йдеться в заяві курдів.

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Радіо Свобода звернулося з запитом до Міністерства закордонних справ України з приводу інформації про участь українського громадянина в збройному угрупованні «Ісламська держава».

Сирійські курди воюють проти сил екстремістського угруповання «Ісламська держава» і мають у цьому підтримку США. У грудні стало відомо, що військові Сполучених Штатів можуть залишити курдам свою зброю, перш ніж вийти з Сирії.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія надає підтримку президентові Сирії Башару Асаду в цьому конфлікті.