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09 Січень 2019, Київ 08:53
Новини | Міжнародні

Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав «дуже серйозною помилкою» вимоги США до його країни щодо гарантій безпеки курдським бійцям у Сирії.

«Джон Болтон (радник президента США з національної безпеки – ред.) робить дуже серйозну помилку. Ми не можемо робити жодних поступок у цьому питанні», – сказав Ердоган 8 січня перед тим, як Болтон залишив Туреччину.

Болтон відвідував Анкару, щоб отримати запевнення щодо відсутності намірів Туреччини наступати на південно-східну Сирію, нині контрольовану союзним зі США курдським ополченням. Ці збройні формування влада Туреччини вважає терористичними.

Болтон мав двогодинну зустріч з чільним радником Ердогана Ібрагімом Каліном, але його очікувана зустріч із самим президентом Туреччини 8 січня не відбулася.

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