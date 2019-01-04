Помпео заявив про початок виведення американських військ з Сирії

Американські військовослужбовці почали залишати Сирію. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу Newsmax держсекретар США Майк Помпео.

Він відмовився називати графік виведення військ, пояснивши, що не хоче, щоб противник отримав доступ до такої інформації.

Помпео додав, що президент США Дональд Трамп і надалі має намір вживати заходів для досягнення «стабільності на Середньому Сході», і Сполучені Штати продовжать кампанію проти джихадистів угруповання «Ісламська держава» і проти діяльності Ірану, який надає підтримку Дамаску.

Держсекретар зазначив, що США мають намір переконатися, що військові Туреччини «не влаштують курдам бійню» в Сирії. За словами Помпео, Вашингтон продовжить реалізацію цих цілей. «Просто ми доб’ємося всього цього, коли наших військ не буде в Сирії», – сказав Помпео.

В Сирії перебуває близько двох тисяч військовослужбовців США.

19 грудня президент США оголосив про виведення американських військових із Сирії протягом найближчих двох місяців. Трамп тоді сказав, що американські солдати здобули перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Цей крок викликав критику як з боку союзників США, так і в американському Конгресі. Міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку.