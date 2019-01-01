Трамп дав чотири місяці на виведення військових із Сирії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп погодився дати військовим близько чотирьох місяців для виведення американського військового контингенту з Сирії, повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації.

Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп вирішив уповільнити вихід військових із Сирії. Тоді сенатор не назвав ніяких термінів.

19 грудня президент США оголосив про виведення американських військових із Сирії протягом найближчих двох місяців. Трамп тоді сказав, що американські солдати здобули перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Цей крок викликав критику як з боку союзників США, так і в американському Конгресі. Міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку.

За даними CNN, Трамп змінив позицію з питання виведення військ після візиту на американську військову базу в Іраку минулого тижня. Воєначальники переконали президента в тому, що джигадисти до кінця не переможені.