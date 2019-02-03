Сирія звинувачує коаліцію під проводом США в авіанальоті

Сирійські військові високопосадовці звинувачують очолювану США коаліцію в атаці на розташування сирійської армії на сході країни, в провінції Дейр-ез-Зор. Унаслідок авіанальоту, що стався 2 лютого, були поранені двоє солдатів і знищені гармати, повідомляє сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Місцем нападу є прифронтова лінія, де сирійські війська протистоять бойовикам угруповання «Ісламська держава».

Представник коаліції під проводом США полковник Шон Раян заявив, що «сили наших партнерів були обстріляні і скористалися своїм правом на самооборону». Він також додав, що інцидент розслідується.

Сили під проводом США, до складу яких входять прокурдські «Сирійські демократичні сили» (СДФ), ведуть боротьбу проти угруповання «Ісламська держава» на решті території, все ще утримуваної озброєними ісламістами.