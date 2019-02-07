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07 Лютий 2019, Київ 09:28
Новини | Міжнародні

Трамп: США наступного тижня можуть оголосити про поразку «Ісламської держави»

Сполучені Штати будуть продовжувати боротьбу із залишками екстремістської організації, незважаючи на виведення військ США з Сирії, додав Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня очікує офіційного оголошення про звільнення всієї території, яка перебувала під контролем екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Ця заява пролунала 6 лютого в ході зустрічі Трампа з представниками очолюваної Сполученими Штатами коаліції, що складається з 79 країн, яка протягом кількох років веде військову кампанію проти «ІД». За словами президента США, бойовики зараз утримують незначний відсоток величезної території, яку вони колись називали своїм «халіфатом».

В останні тижні офіційні особи США заявляли, що угруповання «Ісламська держава» втратило 99,5 відсотка раніше утримуваної нею території, і контролює зараз у Сирії менше ніж 5 квадратних кілометрів навколо декількох сіл в долині річки Євфрат.

«Ймовірно, наступного тижня буде офіційно оголошено, що ми контролюємо вже 100 відсотків території «халіфату», – сказав Дональд Трамп. Він також зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати боротьбу із залишками екстремістської організації, незважаючи на виведення військ США з Сирії.

Рішення Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії викликало критику з боку американських законодавців – республіканців і демократів, які побоюються, що «ІД» зможе відновити свою силу.

На початку цього тижня глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел на слуханнях в Сенаті спрогнозував, що після виведення військ США це угруповання може відродитися.

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