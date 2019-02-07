Трамп: США наступного тижня можуть оголосити про поразку «Ісламської держави»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня очікує офіційного оголошення про звільнення всієї території, яка перебувала під контролем екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Ця заява пролунала 6 лютого в ході зустрічі Трампа з представниками очолюваної Сполученими Штатами коаліції, що складається з 79 країн, яка протягом кількох років веде військову кампанію проти «ІД». За словами президента США, бойовики зараз утримують незначний відсоток величезної території, яку вони колись називали своїм «халіфатом».

В останні тижні офіційні особи США заявляли, що угруповання «Ісламська держава» втратило 99,5 відсотка раніше утримуваної нею території, і контролює зараз у Сирії менше ніж 5 квадратних кілометрів навколо декількох сіл в долині річки Євфрат.

«Ймовірно, наступного тижня буде офіційно оголошено, що ми контролюємо вже 100 відсотків території «халіфату», – сказав Дональд Трамп. Він також зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати боротьбу із залишками екстремістської організації, незважаючи на виведення військ США з Сирії.

Рішення Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії викликало критику з боку американських законодавців – республіканців і демократів, які побоюються, що «ІД» зможе відновити свою силу.

На початку цього тижня глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел на слуханнях в Сенаті спрогнозував, що після виведення військ США це угруповання може відродитися.