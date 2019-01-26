Правозахисники повідомляють про загибель 42 бойовиків ІД і цивільних внаслідок удару сил коаліції

Міжнародна коаліція 26 січня обстріляла прихисток «Ісламської держави» на східному узбережжі ріки Євфрат на сході провінції Дейр-ез-Зор, внаслідок чого загинули 42 людини – про цеповідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Лондоні.

За даними правоохоронців, внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше 29 членів збройного угруповання «Ісламська держава» і 13 цивільних осіб, в тому числі семеро членів бойовиків, з них – троє дітей. У центрі припускають, що кількість загиблих може зрости внаслідок серйозних поранень.

Правозахисники уточнюють, що семеро загиблих цивільних були сирійцями, шестеро – іракцями.

За оцінками СЦМПЛ, з 10 грудня 2018 року в Сирії загинула 401 цивільна людина, в тому числі 144 дитини і 86 жінок.

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Також протягом останнього часу, за інформацією правозахисників, бойовики «Ісламської держави» вбили 713 людей, яких тримали в полоні. Серед них співробітники безпекових служб і члени самого угруповання, які намагалися втекти з підконтрольної йому території.

Президент США Дональд Трамп у відеозверненні 19 грудня 2018 року заявив, що війська США в Сирії «виводяться всі, і виводяться вже зараз». Тоді очікували, що війська виведуть за кілька тижнів, приблизно за два місяці. Це рішення викликало різку критику і серед політичних діячів, і серед військових.

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ із Сирії.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду.