Ердоган у Москві обговорює сирійське питання з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прилетів до Москви 23 січня для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Перемови сконцентровані на утворенні «зони безпеки» на півночі Сирії.

Ердогана супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу і міністр оборони Хулусі Акар.

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Перед початком зустрічі Кремль оприлюднив заяву, в якій анонсував, що президенти «обговорять процес мирного врегулювання в Сирії, а також аспекти двосторонньої співпраці в торгівлі, економіці, культурі і гуманітарній сфері».​

Росія й Туреччина підтримують різні сторони у сирійській війні. Моксва надає підтримку уряду президента Сирії Башара Асада, тоді як Анкара підтримує опозицію, яка воює проти урядових військ.

Попри це, дві держави погодилися координувати наземні операції в Сирії після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір вивести з країни американський контингент.

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21 січня Ердоган заявив, що обговорить із Путіним створення безпекової зони на півночі Сирії під контролем Туреччини. Збройні загони сирійських курдів, яких підтримували США, відкинули цю пропозицію. Вони контролюють північні регіони країни і побоюються агресії з боку турецької влади, яка вважає їх терористами.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловлював незгоду з намірами Анкари розмістити війська на півночі країни. Він заявив, що контроль над територією має встановити офіційний Дамаск.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду.