Американські солдати загинули внаслідок вибуху в Сирії – коаліція

Американські солдати загинули внаслідок вибуху на півночі Сирії, повідомила у Twitter очолювана США коаліція, яка протистоїть екстремістському угрупованню «Ісламська держава».

«Військовослужбовці США вбиті унаслідок вибуху під час звичного патрулювання в Сирії сьогодні. Ми продовжуємо збирати інформацію й поділимося додатковими деталями згодом», – заявили в коаліції.

Агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця заявило, що через вибух у місті Манбіджі загинули четверо військових США, ще троє поранені.

Сирійська моніторингова група, зі свого боку, повідомляла про понад десяток вбитих і поранених унаслідок вибуху.

Базована в Британії Сирійська обсерваторія з прав людини заявляє про 16 загиблих, включно із п’ятьома підтримуваними США сирійськими військовими. Правозахисники додають, що дев’ять цивільних та інших людей були поранені.

Пов’язаний з бойовиками «Ісламської держави» сайт інформує, що на патруль напав смертник.

Президент США Дональд Трамп у відеозверненні 19 грудня 2018 року заявив, що війська США в Сирії «виводяться всі, і виводяться вже зараз». Тоді очікували, що війська виведуть за кілька тижнів, приблизно за два місяці. Це рішення викликало різку критику і серед політичних діячів, і серед військових.

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ із Сирії.