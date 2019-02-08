СБУ: до суду відправлені сім справ через сприяння бойовикам у Сирії

До українських судів надійшло сім справ через сприяння бойовикам у Сирії, повідомила Служба безпеки України у відповідь над запит Радіо Свобода.

«З 2011 року по теперішній час слідчими органів безпеки здійснювалося досудове розслідування в 13 кримінальних провадженнях, у яких досліджувалося сприяння екстремістським угрупованням (зокрема, «Ісламської держави») стосовно 11 осіб (з них 3 громадяни України)», – йдеться у відповіді на запит.

Згідно з документом, три кримінальні провадження закриті, ще в трьох розслідування триває.

9 січня курдська збройна група в Сирії «Загони народної оборони» повідомила про захоплення восьми бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». За даними курдів, бойовики походять з різних країн, в тому числі один з них – 27-річний Аскар Зарманбетов – має громадянство України.

МЗС України інформувало, що перевіряє цю інформацію.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду – режимові якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.