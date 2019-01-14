США: Трамп застеріг Туреччину від нападу на сирійських курдів

Президент США Дональд Трамп застеріг Туреччину від нападу на союзних зі США сирійських курдів на територіях уздовж сирійсько-турецького кордону після виведення з Сирії американських військ.

Заявивши у твітері про початок виведення військ із Сирії, що, за словами Трампа, мало статися «вже давно», і про намір далі рішуче боротися проти решток екстремістського угруповання «Ісламська держава» в цій країні, президент США наголосив: «Зруйную Туреччину економічно, якщо вона вдарить по курдах».

Закликавши створити зону безпеки вздовж турецько-сирійського кордону завширшки 20 миль, Трамп також додав увечері 13 січня за часом США, коли в Києві вже було по півночі 14 січня: «Так само не хочу, щоб курди провокували Туреччину».

Менш ніж через годину, вже поночі за європейським часом, президентові США відповів радник і речник президента Туреччини Ібрахім Калин. Повторюючи офіційну позицію Анкари, яка звинувачує збройні загони сирійських курдів у «тероризмі» разом із сепаратистським угрупованням турецьких курдів, він написав у твітері: «Пане Трамп, ставити знак рівності між сирійськими курдами і PKK, яка є в переліку терористів США, та її сирійським підрозділом PYD/YPG, – це фатальна помилка. Туреччина бореться проти терористів, а не проти курдів. Ми захистимо курдів та інших сирійців від терористичних загроз».

Вжиті ним курдські абревіатури означають: PKK – «Робітнича партія Курдистану», збройне сепаратистське угруповання турецьких курдів, що його визнали терористичним і Анкара, і Вашингтон; PYD – «Загони народної оборони» сирійських курдів, що є партнерами і союзниками США в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії і що їх Туреччина вважає пов’язаними з PKK і теж терористичними; YPG – Партія «Демократичний союз» сирійських курдів, що є політичною силою, яка підтримує загони PYD.

Повторюючи звинувачення Анкари в тероризмі щодо загонів сирійських курдів, Калин продовжив: «Пане Трамп, терористи не можуть бути вашими партнерами і союзниками. Туреччина очікує, що США будуть поважати наше стратегічне партнерство, і не хоче, щоб його затьмарила пропаганда терористів».

«Ніякої різниці між «Даеш», PKK, PYD і YPG немає. Ми продовжимо воювати проти них усіх», – заявив речник президента Туреччини, вживши слово «Даеш» – образливу назву для угруповання «Ісламська держава».

Туреччина твердить, що підтримувані США збройні загони сирійських курдів є «терористичним» продовженням збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», яке воює проти влади Туреччини на південному сході цієї країни і яке визнають терористичним і Анкара, і Вашингтон. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган днями заявляв, що підготовка його країни до нового воєнного наступу проти «терористів» у Сирії «значною мірою завершена». Так він підсумував результати візиту до Туреччини радника з національної безпеки США Джона Болтона, який намагався отримати від Анкари гарантії безпеки для загонів сирійських курдів, що їх підтримують США в їхній боротьбі проти «Ісламської держави», але не досяг цієї мети. Болтон тоді застеріг, що США не дадуть Туреччині напасти на загони сирійських курдів; Ердоган у відповідь заявив, що Анкара не піде ні на які поступки у своїх планах знищити ці загони воєнною силою.

Нині в Сирії перебуває близько двох тисяч військовослужбовців США. Минулого місяця Трамп, без консультацій зі своїми радниками, з військовими, з конгресменами чи з союзниками США, оголосив про негайне виведення цих військ, що викликало широку критику серед причетних до цього. Останніми днями Трамп відступив від ідеї термінового виведення військ США з Сирії і став говорити, що це виведення відбуватиметься радше поступово. Також у Вашингтоні називали однією з умов повного виведення військ США з Сирії саме питання безпеки загонів сирійських курдів.