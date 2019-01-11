В МЗС перевіряють інформацію про захоплення українського громадянина сирійськими курдами

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо ймовірного захоплення сирійськими курдами громадянина України, який воював на боці «Ісламської держави». Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Радіо Свобода.

Згідно з нею, територія Сирії, де триває громадянська війна, тимчасово віднесена до консульських округів посольства України в Лівані. Це дипломатичне представництво з’ясовує, чи дійсно курди захопили українського громадянина Аскара Зарманбетова, але перевірка інформації ускладнена, йдеться у відповіді на запит.

«Маємо звернути увагу, що у зв’язку із низкою факторів, зокрема захопленням групи бойовиків «ІД» на території, яка не контролюється урядом Сирії та, як наслідок, необхідністю роботи з неурядовими організаціями, включно із мережею відділень Міжнародного комітету Червоного Хреста в Сирії (місто Дамаск), перевірка вказаної інформації вимагає додаткового часу», – пояснюють у МЗС.

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У відомстві обіцяють повідомити додатково про нову інформацію щодо Зарманбетова, коли така з’явиться.

9 січня курдська збройна група в Сирії «Загони народної оборони» повідомила про захоплення восьми бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». За даними курдів, бойовики походять з різних країн, в тому числі один з них – 27-річний Аскар Зарманбетов – має громадянство України.

Сирійські курди воюють проти сил екстремістського угруповання «Ісламська держава» і мають у цьому підтримку США. У грудні стало відомо, що військові Сполучених Штатів можуть залишити курдам свою зброю, перш ніж вийти з Сирії.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись у цей конфлікт, надає в ньому підтримку президентові Сирії Башару Асаду – режимові якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.