Таджикистан може стати черговою ісламською країною – Підтуркін

«Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» у масовому порядку гелікоптерами перекидаються з території Пакистану на кордон Таджикистану», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Росії Ігор Зубов. За словами російського чиновника, це робиться для створення провокацій та впливу на Російську Федерацію, та Москва повинна зайнятися розв'язанням цього питання. Про можливі плани Росії у Середній Азії Радіо Донбас.Реалії поговорило зі співзасновником та автором інформаційного ресурсу «Петро і Мазепа» Дмитром Підтуркіним.

– Дмитре, одразу вас запитаю про цю цікаву послідовність. Заяву про перекидання бойовиків до кордону Таджикистану зроблено після історії з вибухом житлового будинку в Магнітогорську. У низці російських ЗМІ та телеграм-каналах висловлюється думка, що в Магнітогорську відбулася терористична атака. Це збіг, на вашу думку?

– Насправді, це дійсно збіг. Тому що питання про посилення захисту таджицького кордону стоїть вже протягом кількох років. Це не пов’язано з цим моментом.

Таджикистан може стати черговою ісламською країною, в якій ісламські фундаменталісти зможуть захопити владу

А зараз це ще більше активізувалось, тому що в результаті дуже «ефективної» операції Росії в Сирії та розгрому ІДІЛ, зі сконцентрованого утворення на території Сирії та Іраку, він перетворився на метастазу, яка розкладається по всьому світу. А з урахуванням того, що в ІДІЛ воювало близько 2 тисяч таджиків, і один з найвідоміших командирів ІДІЛ Халілов, наскільки я пам’ятаю, голова таджицького ОМОНу... Зараз ці бойовики розфасувалися по своїх етнічних утвореннях, звичайно, ІДІЛ виростає у дуже потужну силу. І він концентрується в Афганістані, й Таджикистан може стати черговою ісламською країною, в якій ісламські фундаменталісти зможуть захопити владу.

Це не може не дратувати Росію, тому що Росія – це до 200 тисяч таджиків. Уявляєте, яка соціальна база для радикалізму й тероризму виникає одразу.

– Тобто на вашу думку, це виправдані побоювання російського керівництва. А щодо невеликої переможної війни. Вам не здається, що це один з інструментів підняття рейтингу російського президента на тлі небезпеки терористів та можливої військової операції в Середній Азії під началом Російської Федерації.

– Там неможливо провести таку операцію. Є територія Афганістану, бойовики зараз концентруються на території Афганістану. Переможна війна повинна принести якісь досягнення. А там неможливо продемонструвати ніяких досягнень. Тим більше, що наразі там функціонує 201-а російська військова база. Тут буде гірше, ніж у Сирії, де не зрозуміло хто, що, з ким.

Росіяни останнім часом намагаються взагалі питання Сирії усунути з інформаційного майданчика, тому що говорити нема про що

Навпаки, росіяни останнім часом намагаються взагалі питання Сирії усунути з інформаційного майданчика, тому що говорити нема про що. Ось тут буде так само. Той досвід, який був вже про безлад у Таджикистані, показує, там одразу така каша, що там неможливо продемонструвати досягнення. А проблеми будуть дуже великі.

– Заступник міністра внутрішніх справ Росії каже, що Москва повинна взятися за розв'язання цього питання. На що ви очікуєте? Це точкові операції в Афганістані, укріплення кордонів з Таджикистаном?

– Вже практично півтора року обговорюється питання про повернення російських прикордонників на афгансько-таджицький кордон. Мені здається, перше, це розширення районів дислокації 201-ї бази, друга частина, це можливість повернення прикордонних військ ФСБ Росії на афгансько-таджицький кордон. Адже до 2005 року тільки ФСБ охороняло цей кордон, а потім її здали таджикам. Але зараз там перебуває близько 300 радників.

Офіційно таджицька влада просила на одній з літніх конференцій за договором про колективну безпеки про повернення росіян на кордон.

– В якому стані зараз перебуває ІДІЛ? Тому що американський президент Дональд Трамп заявляв, що ІДІЛ розгромлений, Ви говорите, що він існує й передислокувався в Афганістан. Наскільки це реальна терористична сила?

Доки буде соціальна база для фундаменталізму й екстремізму, ІДІЛ буде вічним

​– Не тільки в Афганістан. ІДІЛ перейшов відпрацьовану систему партизанської війни. Як «держава» ІДІЛ розгромлений, який мав свою столицю, економічну базу, армію, соціальні елементи. А як бойова організація, звичайно, він не розгромлений. Він вже йшов у підпілля, як на території Сирії та Іраку, там у багатьох регіонах вночі править ІДІЛ, вдень офіційна влада. Близько 2 тисяч бойовиків ІДІЛ ще залишилося, які ведуть партизанську війну. Але зараз ІДІЛ формує нові точки росту. І мені здається, що доки буде соціальна база для фундаменталізму й екстремізму, ІДІЛ буде вічним.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)